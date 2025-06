Oude sporthal in Zemst sluit en wordt afgebroken: “Onverantwoord om gebouw open te houden”

De nieuwe sporthal Den Turfput, die vanaf deze zomer stapsgewijs in gebruik wordt genomen door de sportclubs, werd al tijdens de vorige legislatuur ontworpen als vervanger van de oude sporthal. De nieuwe sportinfrastructuur is echter in de eerste plaats afgestemd op zaalsporten zoals volleybal en basketbal. De nieuwe sporthal is bovendien iets compacter ontworpen dan de oude. Daardoor kunnen niet alle sportclubs en -disciplines meer terecht in Den Turfput.

“Voor het merendeel van de sportverenigingen werd een passend alternatief gezocht binnen de andere sportinfrastructuur in Zemst”, zegt burgemeester Bart Coopman. “De sluiting van de oude sporthal is onvermijdelijk. Het is niet verantwoord om een gebouw open te houden met zo’n hoge kosten. Bovendien voldoet het gebouw niet meer aan de steeds strengere energieprestatie-eisen voor publieke gebouwen. We willen onze middelen duurzaam inzetten. We blijven actief meedenken met de betrokken verenigingen om een gepaste oplossing te vinden.”

Het gemeentebestuur benadrukt dat de sluiting van de oude sporthal kadert in een bredere visie. Hierbij wordt de sportinfrastructuur afgestemd op de reële noden van gebruikers en de financiële draagkracht van de gemeente. “Een grondige renovatie van de oude sporthal zou een enorme financiële impact hebben op onze begroting. Door de sluiting en afbraak ervan creëren we ook de ruimte om verder te bouwen aan een toekomstgericht en inclusief sportbeleid, waarin duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik centraal staan”, besluit schepen van Sport Koen Vandermeiren.