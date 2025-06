Zware nachtelijke brand bij containerbedrijf in Vilvoorde: hulpdiensten verstuurden zelfs BE-alert

De brandweer rukte massaal uit en schaalde meteen op. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg versterking van de Brusselse brandweer en Brandweerzone Rivierenland. “Er werd onmiddellijk het Brandweer Interventieplan geactiveerd en de Operationele Coördinatie afgekondigd”, klinkt het bij de hulpdiensten. “Onze ploegen zijn nog steeds ter plaatse om na te blussen. Dat zal nog geruime tijd duren.”

De rookpluim was in de wijde omgeving zichtbaar en zette de hulpdiensten ertoe aan een BE-alert te versturen. Heel wat inwoners uit onder meer Grimbergen, Vilvoorde, Zemst en zelfs delen van Meise meldden dat ze wakker werden met een indringende brandgeur in huis.

Er wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. De brand is intussen onder controle, maar het nablussen kan nog de hele dag duren. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.