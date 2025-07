Vilvoorde heft zwem- en recreatieverbod aan insteekdok op: “Eenden en ganzen stierven aan botulisme”

Omwille van de omvang van het aantal overlijdens van eenden en ganzen verboden zowel de stad Vilvoorde als de gemeente Grimbergen alle zwem- en recreatieactiviteiten te verbieden ter hoogde van het insteekdok. Enkele dagen geleden kreeg de stad Vilvoorde een rapport dat stelt dat de vermoedelijke doodsoorzaak van de vogels wel degelijk botulisme is. Dat is een ziekte die wordt veroorzaakt door gifstoffen in het water die afkomstig zijn van een bacterie. Het gif leidt tot spierverlamming, waardoor watervogels en vissen vaak sterven. Vaak breekt botulisme uit als het lang warm en droog weer is.

“Ook al betreft het een vorm van botulisme die bijna uitsluitend overdraagbaar is op dieren en niet schadelijk voor mensen, volgen we het advies van Departement Zorg om zwem- en recreatieactiviteiten te ontraden”, klinkt het bij de stad Vilvoorde. “De testresultaten van de nieuwe waterstalen zijn ook zeer goed bevonden. Aangezien de risico's voor de volksgezondheid van de burgers beperkt blijken te zijn, wordt het verbod opgeheven.”

De stad Vilvoorde voegt er meteen aan toe dat zwemmen of te water gaan in de Darse alleen toegestaan is voor leden van de sportverenigingen die daarvoor toestemming hebben. “Deze verenigingen worden rechtstreeks op de hoogte gebracht van het opheffen van het verbod”, aldus nog de stad Vilvoorde.