Rellen Vilvoorde: minderjarige in gesloten instelling geplaatst, twee anderen vrij onder voorwaarden

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het erg onrustig in de stationsbuurt van Vilvoorde. Het kwam tot een kat-en-muisspel tussen de jongeren en de politie. Aanleiding was een eerder incident waarbij het tot een aanrijding kwam tussen een politiecombi en een jonge motorrijder die de binnenstad op stelten zette. Vier jongeren zijn aangehouden, drie minderjarigen verschenen intussen voor de jeugdrechter. “Eén minderjarige verdachte is in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Twee anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden”, zegt Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. “Over de minderjarige die ter beschikking werd gesteld van het parket Brussel is er nog geen verdere informatie.”

Bij de rellen raakten vier politieagenten lichtgewond. “Mensen die dag en nacht instaan voor onze veiligheid in een hinderlaag lokken, omringen, belagen bespuwen en bestoken met projectielen: dat hoort niet thuis in een maatschappij en al helemaal niet in Vilvoorde”, veroordeelt burgemeester Jo De Ro de rellen. Hij heeft intussen gesproken met ouders van jongeren die niet werden opgepakt door de politie. “Ik heb niet de indruk dat die jongeren uit gezinnen komen die gebroken zijn, integendeel. Ik heb veel ouders gesproken die mij de indruk gaven een heel warm gezin te zijn en eveneens radeloos zijn over wat er gebeurd is.”

De burgemeester wil de dialoog met de jongeren openhouden, maar spreekt ook duidelijke taal. “We gaan er verder mee aan de slag. Er zijn zeker jongeren uit Vilvoorde en daarbuiten die van het station hun terrein gemaakt hadden en die de controles de laatste maanden steeds minder en minder konden appreciëren. Zij richten zich dan tegen de meest zichtbare en dat zijn nu eenmaal de politieagenten. Maar hoe goed of hoe slecht de relatie tussen de politie en jongeren ook is, dat kan nooit verantwoorden wat hier afgelopen weekend gebeurd is”, aldus burgemeester De Ro.