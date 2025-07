Pop-upbar Zanzibar serveert heel weekend nationaal gerecht bij uitstek: “Mosselen met friet”

Een heel weekend lang kon je bij pop-upbar Zanzibar smullen van mosselen met friet. “We mogen zeker niet klagen, de mosselen hebben een mooie grootte en zijn zeer goed van smaak”, zegt Kiono De Maeseneer van Delivento, die instaat voor het eten tijdens het mosselweekend. Er zitten een zevental kruiden in en dan worden ze op klassieke wijze bereid. Dat is de manier waarop ik ze het liefst eet.”

Naast het mosselweekend komen er ook nog heel wat bezoekers in pop-upbar Zanzibar in Londerzeel langs om het verlengd weekend in te zetten met een lekker glaasje. “We proberen een breed publiek aan te spreken”, zegt organisator Tim Vermeir. “Er is voor elk wat wils, maar we proberen telkens de zomerse vibes naar Londerzeel te brengen. Zeker met het goede weer de voorbije weken is dat heel goed gelukt. We proberen mensen in België een leuke tijd te laten beleven zonder dat ze naar Spanje of Italië moeten gaan."

En dat doet de pop-upbar alweer op een nieuwe locatie. Na Merchtem en Groot-Bijgaarden strijkt Zanzibar neer in Londerzeel. “Wij zijn heel tevreden over de locatie. We zitten tussen Brussel en Antwerpen en langs de A12, dus qua ontsluiting is dat ideaal. We zouden van Londerzeel graag onze vaste stek maken”, aldus Vermeir.