Stopzetten sneltram langs A12 doet stof opwaaien in Vlaams parlement: “Mensen voelen zich bedot”

Maar net als minister De Ridder kijkt ook Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts naar Brussel. “We wachten nu toch al een tijdje op hen in dit dossier”, zegt Weyts, die als mobiliteitsminister nog bevoegd was voor het dossier. “Vandaag zijn ze in Brussel aan het bedelen achter geld om het Schumanplein te kunnen heraanleggen. Ik ga ervan uit dat die veel grotere bedragen voor de tramverbinding er ook niet onmiddellijk gaan zijn. Wij in Vlaanderen moeten nu wel de keuze maken.”

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder weigert alle commentaar in het dossier. “Alles is al gezegd in de plenaire vergadering”, horen we van haar kabinet. Daarin zei De Ridder dat alleen projecten die in het Vlaams regeerakkoord staan, definitief zijn. Maar volgens Bonte staat de sneltram er wel degelijk in. “In het regeerakkoord staat dat Vlaanderen mobiliteitsinvesteringen zoals de aanpak van de R0, A8 en A12 stimuleert, met inbegrip van de flankerende maatregelen. De sneltram is zo’n flankerende maatregel, net als de fietssnelwegen. Als ik dat lees, zie ik dat de sneltram een beschermd project is.”

Maar volgens Ben Weyts heeft Vlaanderen andere prioriteiten. “Het is gewoon een kwestie van gezond verstand. We kunnen de centen beter besteden aan de werken aan de Ring rond Brussel en de luchthaventram. Die zijn belangrijker dan de sneltram tussen Willebroek en Brussel.”