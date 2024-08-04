Nieuw kunstgrasveld KFC Meise moet begin september klaar zijn

In Meise is het nieuwe kunstgrasveld voor voetbalclub KFC Meise volop in de maak. Begin dit jaar maakte het gemeentebestuur bekend dat ze zou investeren in een nieuw veld, zodat de sportinfrastructuur ook de komende jaren kwalitatief blijft. De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld duurt zo'n 3 weken. KFC Meise hoopt begin september de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen op het nieuwe veld te kunnen spelen.