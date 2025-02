Meise investeert in twee kunstgrasvelden: "Kwalitatieve en toegankelijke sportinfrastructuur garanderen"

De Meisese gemeenteraad zet het licht op groen voor twee investeringen in lokale voetbalclubs. Zowel HO Wolvertem-Merchtem als KFC Meise krijgen een nieuw kunstgrasveld.

Bij HO Wolvertem-Merchtem wordt et hoofdterrein vervangen door een nieuw kunstgrasveld. Ook bij KFC Meise volgt een investering. De gemeente wil het oude kunstgras vervangen door een nieuw veld. De keuze voor kunstgras is bewust: een natuurlijk grasveld kan slechts zo’n 400 uur per jaar gebruikt worden, terwijl kunstgras bijna vier keer zoveel speelmomenten mogelijk maakt. Schepen van Sport Marie Behaeghe licht toe: "Kunstgrasvelden bieden niet alleen een duurzamer alternatief, maar zorgen er ook voor dat onze voetbalclubs en eventuele andere gebruikers minder afhankelijk zijn van weersomstandigheden. Zo kunnen we de komende jaren een kwalitatieve en toegankelijke sportinfrastructuur garanderen."

Het bestek dat de gemeenteraad goedkeurde, raamt de kosten op 900.000 euro. Naast de werken, wordt ook een onderhoudscontract afgesloten van 10 jaar, de geschatte levensduur van de mat.