Stephex organiseert in 2027 EK Jumping voor jeugd: “Jonge ruiters doen dromen van meer”

Het team van Stephex gooit al enkele jaren internationaal hoge ogen met de prestigieuze jumpingwedstrijd Stephex Masters in Meise. Die unieke combinatie van sport en beleving wil ook het team het EK voor jeugd in 2027 meegeven. “We vinden het enorm belangrijk om jonge ruiters te inspireren en ondersteunen in hun sportieve ontwikkeling”, zegt Stephan Conter, CEO van Stephex Group. “Wie vandaag een EK jeugd rijdt, is morgen misschien de beste van de wereld. We willen voor jongeren herinneringen creëren die hen blijvend motiveren om verder te bouwen aan hun carrière op topniveau.”

Met het binnenhalen van het EK voor jeugd toont ons land andermaal dat het dé draaischijf is van de internationale paardensport. Want ook in 2027 mag ons land het EK voor senioren organiseren, dat zal doorgaan in Waregem. “Het wordt dus een absoluut topsportjaar in Vlaanderen met deze bijkomende topevenementen. Stephex organiseert al jaren de mooiste jumpingwedstrijden ter wereld. Dat ook de Europese jeugd elkaar in dit exquise kader zal kunnen bekampen, zal de expertise van ons land des te meer benadrukken”, zegt Glenn Maes van Paardensport Vlaanderen.

Het EK voor de jeugd zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in juli. De precieze datum en locatie wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.