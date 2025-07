Politie neemt dertien chihuahua’s in beslag in Meise: “Eigenaars konden de zorg duidelijk niet aan”

Het dierenwelzijnsteam van de politiezone KLM nam op 18 juli enkele honden en puppy’s in beslag genomen na verwaarlozing. Zo bevonden zich dertien chiahuahua’s in kooien buiten op een weide in Meise. Er was geurhinder en het was warm weer. Er stond ook een pony die eveneens in beslag genomen wegens verwaarlozing. “De eigenaars bedoelen het misschien goed, maar ze beseffen niet dat die dieren zorg nodig hebben”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande, die ter plaatse een kijkje ging nemen. “Twee honden lagen aan een leiband buiten vast terwijl het warm was, slechts een drietal honden van de dertien was gechipt, ze waren niet geregistreerd. De eigenaars beweerden dat de honden voor henzelf waren, maar ze konden de zorg duidelijk niet aan.”

De honden en pony zijn na een onderzoek bij de dierenarts geplaatst in een opvang. Politiecommissaris Franky Maes van de politiezone KLM zegt dat er regelmatig dieren in beslag worden genomen in de zone. “Vier collega’s nemen dierenwelzijn als bijtaak bij hun job ter harte”, zegt de commissaris. “Naast de dertien honden en pony op één locatie in Meise, zijn er de voorbije twee maanden ook al twee katten, vier honden en twee paarden in beslag genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaars en verzorgers om de nodige maatregelen te nemen zodat de dieren voorzien worden van aangepaste voeding, verzorging, huisvesting en beschutting. Elk dier moet over voldoende ruimte en bewegingsvrijheid beschikken.”

Burgemeester Gerda Van den Brande doet dan ook een oproep. ze onderstreept dat veel eigenaars wel liefde voelen voor hun dieren. “Maar ze moeten ook het welzijn van het dier garanderen”, gaat de burgemeester verder. “Elk dier verdient een goede thuis, met de nodige zorg, liefde en aandacht”, aldus de burgemeester.