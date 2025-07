25ste editie Keizer Karelfeesten in Tombeek: “Jaarlijkse Trek is heerlijke traditie”

“Volgens de legende zou Keizer Karel zich in de zestiende eeuw met zijn koets vastgereden hebben in de moerassen aan de Lane in Tombeek-Heide. De inwoners van Tombeek schoten hem te hulp en trokken zijn kar uit de modder”, legt Jan Van Brabant, voorzitter van de Keizer Karelvereniging uit. “Uit dankbaarheid zou Keizer Karel hen 70 hectare grond geschonken hebben en elk gezinshoofd krijgt vandaag nog tijdens ‘den Trek’ een stukje rente van de verkoop van dit stuk grond.

Klein begonnen en groot geworden

Wat ooit begon als een lokaal initiatief ter ere van de oude keizer is ondertussen uitgegroeid tot de jaarlijkse hoogmis van feestvreugde in de Druivenstreek.

Vrijdag openden de festiviteiten met een afterworkparty en een Keizer Karelkwis, een quiz waar kennis over Keizer Karel, obscure dorpsfeitjes én muziekvragen hand in hand gingen. Daarna was er muziek van de band Klaxon.

Gisteren stonden de rommelmarkt en de kindernamiddag op het programma. Daarbij veel straatanimatie, goochelaars, ballonnenkunstenaars en vendelzwaaiers. ’s Avonds pompte Juicy Jane de energie op met een coveroptreden vol meezingers, DJ Dobble D sloot af.

Vandaag komen de sportievelingen en de nostalgici aan hun trekken. De dag begint met een misviering voor Keizer Karel, gevolgd door een optocht naar de brug waar hij, volgens de overlevering, ooit met zijn koets vastzat in de Tombeekse modder.

Na de koninklijke Trek is het tijd voor het sportieve luik: de amateurkoers door de dorpskern en de Grote Prijs Garage Defrancq, een vaste waarde in de Zesdaagse van de Druivenstreek.