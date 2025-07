Overijsenaar Bakayoko verkast van Eindhoven naar Leipzig: "Klaar om hard te werken"

Twee landstitels, twee Johan Cruijf Schalen en 33 doelpunten in 131 wedstrijden; dat voetbalde Overijsenaar Bakayoko bij elkaar tijdens zijn drie jaar bij de Eindhovense lampenclub. RB Leipzig telt naar verluidt 20 miljoen euro neer voor onze regiogenoot. Een bedrag tot tot zo'n 23 miljoen kan oplopen.

Leipzig wil de dribbelaar al een tijdje inlijven, maar de transfersom stond een deal in de weg. In zijn derde seizoen bij Eindhoven verloor Bakayoko zijn basisplaats aan Ivan Persic, waardoor de gesprekken over een transfer iets vlotter verliepen.

Bakayoko zelf is blij met zijn transfer naar de Bundesliga. "Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging bij RB Leipzig. De club heeft internationale faam en staat voor ambitieus en aanvallend voetbal. Net het type waar ik van hou", zegt Bakayoko. "Ik ben klaar om hier hard te werken, verantwoordelijkheid te nemen en successen te vieren met het team en de fans."