Kritiek op verhuisplannen van lagere school Jezus-Eik naar Kamp Kwadraat: “Geen verhuis, maar sluiting”

Twee weken geleden maakte de gemeente Overijse bekend dat het vanaf de krokusvakantie van 2026 de Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik wil verhuizen naar het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. De school heeft het tijdelijke onderdak nodig omdat het huidige schoolgebouw te veel mankementen vertoont. Bedoeling is om de school binnen enkele jaren onder te brengen in nieuwe gebouwen op de Markthalsite. Maar enkele ouders verzetten zich tegen de plannen. Ze overhandigden burgemeester Inge Lenseclaes en schepen van Onderwijs Joke Lenseclaes gisteren een petitie met zo’n 200 handtekeningen.

De ouders vrezen dat met de verhuis de identiteit van de school verloren dreigt te gaan en vindt dat de gemeente hen voor een voldongen feit heeft gezet. Ook het oppositiekartel Team 3090 is kritisch voor de plannen. “Hoewel het gemeentebestuur spreekt van een verhuis, is dit in de praktijk niets minder dan een sluiting van een school die al 151 jaar een centrale rol speelt in het dorpsleven van Jezus-Eik”, stelt gemeenteraadslid Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart. “Voor het eerst in anderhalve eeuw slaagt een onderwijsschepen erin om een gemeenteschool te sluiten.”

Volgens Team 3090 komt de beslissing op een moment waarop de vraag naar schoolplaatsen in Jezus-Eik al bijzonder hoog is. “Deze beslissing ondermijnt het buurtgericht werken waar de gemeente zo graag mee uitpakt,” zegt Alan Pauwels van Team 3090. “Een school die perfect is afgestemd op de noden van de lokale gemeenschap wordt zomaar opgeofferd.”