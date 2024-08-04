Atletiekpiste Overijse twee weken dicht: "trek naar looppaden en trage wegen"

Vanaf maandag is de atletiekpiste aan Den Heurk in Overijse twee weken lang gesloten. De gemeente laat er onderhoudswerken uitvoeren. Zo wordt de toplaag van de piste professioneel gereinigd en wordt de belijning vernieuwd. Omdat de gemeente de droogtijden van de verf moet respecteren, wordt de atletiekpiste volledig afgesloten. Overijse verwijst de komende twee weken naar de vele andere looppaden en trage wegen in de gemeente.