Atletiekpiste op Den Heurk in Overijse

Atletiekpiste Overijse twee weken dicht: "trek naar looppaden en trage wegen"

Vanaf maandag is de atletiekpiste aan Den Heurk in Overijse twee weken lang gesloten. De gemeente laat er onderhoudswerken uitvoeren. Zo wordt de toplaag van de piste professioneel gereinigd en wordt de belijning vernieuwd. Omdat de gemeente de droogtijden van de verf moet respecteren, wordt de atletiekpiste volledig afgesloten. Overijse verwijst de komende twee weken naar de vele andere looppaden en trage wegen in de gemeente.

Meest bekeken

Justitie

Politie ontmantelt drugsplantage met meer dan 1.200 planten: "Eén verdachte aangehouden"

vrij 8 aug
Tony De Pauw
Economie
Samenleving

Voormalig CEO en sterkhouder van WDP Tony De Pauw (70) onverwacht overleden

woe 6 aug
Sofie stapt Dodentocht voor Levedale
Sport
Samenleving

Sofie stapt Dodentocht voor Levedale: “Ik ging het nooit meer doen, maar hiervoor maak ik een uitzondering”

zon 4 aug 2024
Cultuur

Rock Teralfene schiet uit de startblokken onder de kerktoren: “We blijven trouw aan onze roots”

Atlete Myrthe Baeten
Sport
Jeugd

Affligemse atlete Myrthe Baeten trekt met studiebeurs naar Verenigde Staten om sport en studies te combineren

don 7 aug

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit

Minder treinen tussen Brussel en Ottignies dit weekend door werken aan GEN-netwerk

Jeugd
Samenleving

ViTeS gaat opnieuw rugzakken en schooltassen inzamelen: “Een wereld van verschil voor kind in armoede”

maa 4 aug
Sport

Lucas Coenen wint de Grote Prijs van Vlaanderen

zon 3 aug
Sport

Sacha Coenen knap derde na weekend in Lommelse zandbak

zon 3 aug
Sport
Jeugd

Coenen-broers bereiden zich voor op GP van Vlaanderen: "Ik weet wat ik kan: vooraan rijden"

vrij 1 aug