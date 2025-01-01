Minder treinen tussen Brussel en Ottignies dit weekend door werken aan GEN-netwerk

Door de werken rijden er op de lijn minder treinen dan gewoonlijk. Wie vanuit Hoeilaart of Groenendaal de trein wil nemen, moet rekening houden met aangepaste vertrektijden. De NMBS raadt reizigers aan om de meest actuele reisinformatie te raadplegen via de website of de app van de spoorwegmaatschappij.

“De werken passen eigenlijk in de plannen van het Gewestelijk Expresnet. In een straal van 30 kilometer rond Brussel willen we de belangrijkste sporenassen van twee naar vier sporen brengen. Dat is al een feit op de lijnen tussen Brussel, Halle, Leuven en Denderleeuw. Nu willen we dat ook doen voor twee resterende spoorlijnen”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.