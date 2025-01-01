Slagboom moet verkeer weren uit Vlaktedreef op grens met Overijse: “Meer rust in het Zoniënwoud”

Negatief advies van de brandweer: geen slagboom tegen sluipverkeer door Zoniënwoud

De slagboom, die sluipverkeer langs de Vlaktedreef van Tervuren door het Zoniënwoud naar Hoeilaart en Overijse moet verhinderen, werkt na een maand nog steeds niet. De brandweer geeft een negatief advies.

Tot groot ongenoegen van wandelaars, fietsers en buurtbewoners gebruiken heel wat automobilsten de dreef om files te vermijden. Begin vorige maand zou een slagboom dat probleem moeten oplossen.

Een maand later is de Vlaktedreef nog steeds niet in werking. De brandweer, die de dreef ook gebruikt, geeft namelijk een negatief advies. Normaal gezien kunnen de hulpdiensten de slagboom met hun smartphone openen, maar in het Zoniënwoud is onvoldoende bereik. De slagboom met de sleutel openen vraagt te veel kostbare tijd.

Het probleem blijft dus bestaan. De buurt vraagt dan ook om ANPR-camera's te plaatsen om sluipverkeer te verhinderen.

Meest bekeken

Expo Years of Passion
Cultuur

Lenniks kunstenaarskoppel viert verjaardag met expo van 11 beeldende kunstenaars

Liedekerke Feest
Cultuur

Liedekerke Feest brengt jong en minder jong samen en spijst de kas van sporters en goede doelen

Bikelife Duatlon 2025
Sport

28ste editie van de Bikelife Duatlon Halle is puffen en zweten voor de 300 deelnemers

Veiligheidsstootbanden
Mobiliteit

Week lang ernstige verkeershinder tussen Vierarmentunnel en Leonardkruispunt

vrij 15 aug
Joachim Bresseel verzorgt tijdens de zomervakantie mee de dieren van GO! Horteco
Onderwijs
Groen

Lege schoolbanken, maar de dieren van GO! Horteco moeten ook tijdens de zomervakantie verzorgd worden

woe 13 aug

Meer nieuws uit de regio

Gemeentehuis Hoeilaart
Groen

Hoeilaarts gemeentehuis wordt vleermuizenhotel

Veiligheidsstootbanden
Mobiliteit

Week lang ernstige verkeershinder tussen Vierarmentunnel en Leonardkruispunt

Atletiekpiste op Den Heurk in Overijse
Sport

Atletiekpiste Overijse twee weken dicht: "trek naar looppaden en trage wegen"

zat 9 aug
Mobiliteit

Minder treinen tussen Brussel en Ottignies dit weekend door werken aan GEN-netwerk

vrij 8 aug
Jeugd
Samenleving

ViTeS gaat opnieuw rugzakken en schooltassen inzamelen: “Een wereld van verschil voor kind in armoede”

maa 4 aug