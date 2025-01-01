Negatief advies van de brandweer: geen slagboom tegen sluipverkeer door Zoniënwoud

Tot groot ongenoegen van wandelaars, fietsers en buurtbewoners gebruiken heel wat automobilsten de dreef om files te vermijden. Begin vorige maand zou een slagboom dat probleem moeten oplossen.

Een maand later is de Vlaktedreef nog steeds niet in werking. De brandweer, die de dreef ook gebruikt, geeft namelijk een negatief advies. Normaal gezien kunnen de hulpdiensten de slagboom met hun smartphone openen, maar in het Zoniënwoud is onvoldoende bereik. De slagboom met de sleutel openen vraagt te veel kostbare tijd.

Het probleem blijft dus bestaan. De buurt vraagt dan ook om ANPR-camera's te plaatsen om sluipverkeer te verhinderen.