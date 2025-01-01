Veiligheidsstootbanden

Week lang ernstige verkeershinder tussen Vierarmentunnel en Leonardkruispunt

Vanaf nu zondag vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer een week lang de veiligheidsstootbanden in de middenberm van de Ring rond Brussel tussen de Vierarmentunnel en de Leonardtunnel. De nieuwe veiligheidsstootbanden zijn groter en moeten bij een ongeval vermijden dat betrokken voertuigen terechtkomen op het andere rijvak. De werken gebeuren tijdens de zomervakantie om de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar toch wordt er veel file verwacht.

Over een afstand van zo'n 1,5 kilometer legt het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf zondagnacht 221 nieuwe 'New jersey's of veiligheidsstootbanden aan tussen het Leonardkruispunt en de Vierarmentunnel. Die voldoen aan de nieuwe Europese veiligheidsnormen. De werken duren een week en zullen - zomervakantie of niet - hinder veroorzaken. "We verwachten zware files op de Binnenring, omdat we daar maar 2 rijstroken ter beschikking hebben. Op de de Buitenring is dat ook het geval, maar vooral 's nachts. Alleen op 19 en op 20 augustus moeten we daar overdag ook een extra rijstrook innemen", legt Carla Cox van Wegen en Verkeer uit.

Het Agentschap plant de werken bewust in de zomervakantie, wanneer er minder pendelverkeer is, tocht blijft het druk tussen de Vierarmentunnel en het Leonardkruispunt. De oproep is dan ook duidelijk: "Probeer de Binnenring in die regio te vermijden en gebruik alternatieven zoals de fiets op het openbaar vervoer," aldus Cox.

Kort voor of kort na het vervangen van de veiligheidsstootbanden op de Ring, vindt ook nog een fasewissel plaats. "Op de E411 zijn we ook aan het werk voor die onderdoorgang en daar wisselen we binnenkort van koker. Voor het verkeer verandert er niet zoveel. Al het verkeer zal door de tunnel richting Brussel geleid worden, die richting Namen wordt dan afgesloten."

