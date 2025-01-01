Neergeschoten man met mes aangehouden: parket vordert onderzoeksrechter

Het incident vond dinsdag rond 17u30 plaats. De politie van de zone WoKra (Wezembeek-Oppem/Kraainem) werd opgeroepen voor een man die met een mes op straat rondliep. Volgens het parket haalde de man met het mes uit naar de toegesnelde agenten. Die sommeerden hem herhaaldelijk om het wapen te laten vallen en probeerden hem ook met pepperspray te ontwapenen.

Omdat de man agressief bleef en geen gevolg gaf aan de bevelen, loste een van de agenten uiteindelijk een schot. De verdachte werd in de arm geraakt. Hij kreeg ter plaatse verzorging en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand was volgens het parket nooit levensbedreigend.

Over de precieze omstandigheden en motieven is voorlopig nog weinig bekend. Het gerechtelijk onderzoek loopt verder onder de leiding van een onderzoeksrechter. Meer details kan het parket op dit moment niet meedelen.