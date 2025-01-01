Politiegebouw zone Wokra

Neergeschoten man met mes aangehouden: parket vordert onderzoeksrechter

Na het incident dinsdagavond in de Oudstrijderslaan in Kraainem, waarbij een gewapende man door een politiekogel in de arm werd geraakt, heeft het parket Halle-Vilvoorde intussen een onderzoeksrechter gevorderd. De 37-jarige verdachte, die eerst uithaalde met een mes, werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat bevestigt parketwoordvoerster Lieve Chrispeels.

Het incident vond dinsdag rond 17u30 plaats. De politie van de zone WoKra (Wezembeek-Oppem/Kraainem) werd opgeroepen voor een man die met een mes op straat rondliep. Volgens het parket haalde de man met het mes uit naar de toegesnelde agenten. Die sommeerden hem herhaaldelijk om het wapen te laten vallen en probeerden hem ook met pepperspray te ontwapenen.

Omdat de man agressief bleef en geen gevolg gaf aan de bevelen, loste een van de agenten uiteindelijk een schot. De verdachte werd in de arm geraakt. Hij kreeg ter plaatse verzorging en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand was volgens het parket nooit levensbedreigend.

Over de precieze omstandigheden en motieven is voorlopig nog weinig bekend. Het gerechtelijk onderzoek loopt verder onder de leiding van een onderzoeksrechter. Meer details kan het parket op dit moment niet meedelen.

