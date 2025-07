Ook in het meer van Genval tussen Overijse en Rixensart is dit weekend gesprongen met de vraag om meer zwemwater in openlucht. Big Jump Druivenstreek en Big Jump Rixensart verzamelden daar samen met de vzw GoodPlanet Belgium een 90-tal mensen die het water indoken. Zwemmen in het meer van Genval is eigenlijk verboden, maar voor het water insprong tijdens de Big Jump smaakte het naar meer.