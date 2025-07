Zwem- en recreatieverbod aan insteekdok Darse na dood van tientallen ganzen: "Gezondheidsrisico's uitsluiten"

Burgemeester Jo De Ro werd gisteren op de hoogte gebracht van het verdachte overlijden van 30 tot 40 ganzen aan de Darse. Er zijn intussen stalen afgenomen om de precieze doodsoorzaak van de dieren te achterhalen. Maar omwille van de omvang van het aantal overlijdens en de verdachte aard hiervan heeft het departement Zorg een advies verleend om alle zwem- en recreatieactiviteiten te verbieden in deze zone.

“Het verbod gaat met onmiddellijke ingang in voege en geldt voor onbepaalde duur doordat de risico's bij contact met water groot kunnen zijn”, staat te lezen in het besluit waarmee burgemeester Jo De Ro het verbod invoert. “De stad blijft in contact met het Departement Zorg over verdere stappen en de eventuele opheffing van het zwemverbod.”