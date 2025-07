Overijse vindt tijdelijk onderdak voor GBO en GITO

De gemeente Overijse heeft de laatste puzzelstukken gelegd voor de tijdelijke huisvesting van de scholen. De verhuizing komt er door de werken aan de Markthalsite. Die wordt volledig vernieuwd. De ateliers houtbewerking en automechanica van het GITO krijgen nu onderdak in een loods op het bedrijventerrein waar ook de Kringwinkel Vites gevestigd is. De turnlessen van de Gemeentelijke Basisschool gaan tijdens de werken door in het leegstaande gebouw Ter Ijse. De gemeente bekijkt of ook de bovenzaal als extra turnruimte kan dienen.