Innoptus Solar Team wacht inhaalrace na slechte kwalificatie: “Klaar om de strijd aan te gaan”

De ingenieursstudenten reden vandaag hun kwalificatieronde op het racecircuit in Darwin. Hier konden ze een tijd neerzetten van 2m19.62s. Het team wilde op voorhand geen onnodige risico’s nemen in de kwalificatie, maar legden de kwalificatieronde trager af dan gehoopt. Ze mogen morgen pas als 16de starten aan hun tocht door de Australische Outback. “We hebben hier heel veel op geoefend, zodat we op een veilige manier toch een goede rondetijd zouden kunnen neerzetten. Jammer genoeg hebben we iets trager gereden dan verwacht, maar we zijn klaar om aan de race te beginnen en we kijken er enorm naar uit”, zegt piloot Lander Deprez.

De ingenieursstudenten gaan van start met een achterstand van acht minuten op het eerste team, de Duitse concurrenten uit Aken. “Morgen is het zover. Na 14 maanden werken kunnen we eindelijk beginnen aan onze tocht van 3.000 kilometer door de Australische Outback”, zegt logistiek manager Alexander Nieto Rodriguez.