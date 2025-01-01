Innoptus Solar Team wacht inhaalrace na slechte kwalificatie: “Klaar om de strijd aan te gaan”
Het Innoptus Solar Team staat voor een zware klus in de World Solar Challenge. De studenten van de KU Leuven konden hun doeltijd niet behalen en starten morgen pas als 16de aan het onofficiële WK zonnewagenracen. “Vanaf morgen beginnen we aan de klim naar de top van het klassement”, blijft het team vastberaden.
De ingenieursstudenten reden vandaag hun kwalificatieronde op het racecircuit in Darwin. Hier konden ze een tijd neerzetten van 2m19.62s. Het team wilde op voorhand geen onnodige risico’s nemen in de kwalificatie, maar legden de kwalificatieronde trager af dan gehoopt. Ze mogen morgen pas als 16de starten aan hun tocht door de Australische Outback. “We hebben hier heel veel op geoefend, zodat we op een veilige manier toch een goede rondetijd zouden kunnen neerzetten. Jammer genoeg hebben we iets trager gereden dan verwacht, maar we zijn klaar om aan de race te beginnen en we kijken er enorm naar uit”, zegt piloot Lander Deprez.
De ingenieursstudenten gaan van start met een achterstand van acht minuten op het eerste team, de Duitse concurrenten uit Aken. “Morgen is het zover. Na 14 maanden werken kunnen we eindelijk beginnen aan onze tocht van 3.000 kilometer door de Australische Outback”, zegt logistiek manager Alexander Nieto Rodriguez.