Zonnewagen Innoptus Solar Team mede dankzij Sam uit Overijse grondig hertekend

Zondag begint in Australië de World Solar Challenge, de jaarlijkse wedstrijd voor zonnewagens waar ook het Innoptus Solar Team van de KU Leuven aan deelneemt. Dit jaar doen de ingenieursstudenten dat met de Infinite Apollo, een grondig hertekende wagen op zonne-energie. En daar zit student Sam Dilmaghanian uit Overijse voor iets achter. Hij is binnen het project Head of Energy.

De World Solar Challenge vindt voor het eerst plaats tijdens de Australische winter. Daardoor is er minder zon en moest de zonnewagen van het Innoptus Solar Team grondig hertekend worden. "Dankzij nieuwe regelgeving van de organisatie mochten we een groter zonnepaneel gebruiken, één van 6 m2 in de plaats van 4m2. Maar de batterij moest wel kleiner zijn en dat bleek een gigantische uitdaging te zijn," steekt Sam Dilmaghanian van wal.

Daarom ontwikkelde het team 'The Bounce', een systeem waarmee de studenten hun zonnewagen kunnen laten zakken. Dat verlaagt de luchtweerstand, waardoor ook het energieverbruik daalt. Tegelijk zorgt het geheime wapen voor een stabielere zonnewagen. "We kunnen de rijhoogte van de wagen aanpassen aan de omstandigheden en daardoor winnen we aan stabiliteit," zegt Sam.

Zowel 'The Bounce' als de dubbele vinnen, een andere innovatie, zijn goedgekeurd door de wedstrijdorganisatie. Het team is dan ook helemaal klaar voor de start van de World Solar Challenge. De race begint zondag en duurt een week.

