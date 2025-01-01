Druivenfeesten schieten uit de startblokken: “Overijse gaat glitteren en schitteren als nooit tevoren”

De Druivenfeesten starten vanavond op het Justus Lipsiusplein met de Nederlandstalige poprock van Frimout, de vijfkoppige Nederlandstalige band rond frontman Stef Willems. Op het Begijnhofplein zorgt multitalent Aaron Blommaert voor een schitterend startschot, deze keer zonder masker. Ook Laura Tesoro, #LikeMe, Christoff, OSKI, Flo Windey en Das Pop staan de komende dagen op het podium. Maar de Druivenfeesten is meer dan alleen maar muziek: de gezellige marktdag, de swingende Druivenstoet, de plezante kinder- en seniorennamiddag en een schitterende slotshow, het staat allemaal op de agenda.

e Druivenkoers staat dit jaar op woensdag op het programma. Voor het eerst wordt dit een juniorenwedstrijd voor opkomend koerstalent. “Ook in het Scoutsdorp zal je zoals steeds terechtkunnen voor muziek, drank en heel wat randactiviteiten, maar deze keer op een andere plek. Omwille van de grote verbouwingswerken aan basisschool ’t Kasteeltje moet er tijdelijk uitgeweken worden naar een nieuwe locatie in het centrum. Dat wordt de weide naast het Begijnhofstadion, waar ook de Druivencross passeert.