Lucas Coenen loopt in op Febvre in Arnhem; Sacha Coenen blijft vierde

Duivels ontbonden

Lucas Coenen in de MXGP kan op een fenomenaal weekend terugblikken. In de eerste reeks knokte Coenen zich na een val bij de start naar de tweede plaats - een staaltje van Coenens knappe stuurmanskunsten. Coenen moest enkel de Nederlander Jeffrey Herlings voor laten gaan.

Dezelfde Herlings reed ook aan kop in de tweede reeks. Wanneer Coenen aan het einde van de tweede reeks zijn duivels ontbond, had de tweevoudige wereldkampioen Herlings de grootste moeite om onze regiogenoot achter zich te houden. Geen GP-overwinning in Nederland voor Lucas Coenen dus, maar de Overijsenaar schudde het baalweekend van vorige week van zich af.

Met nog drie races te gaan blijft de Fransman Romain Febvre met 835 punten aan de leiding in het MXGP-klassement. Dankzij zijn prestaties in Nederland loopt Coenen wel tien punten in op de leider. Coenen heeft nog de GP's van Turkije, China en Australië om een kloof van 31 punten te dichten.

Ondanks mooie prestatie, toch teleurgesteld

Hoewel Sacha Coenen in de MX2 een tweede en een vierde plaats veroverde, was de Overijsenaar niet helemaal gelukkig met zijn prestatie. Coenen kreeg zijn motor niet helemaal juist afgesteld. Sacha eindigt derde in Motorsportpark Gelderland Midden. Kay de Wolf van team Husqvarna schoot de hoofdvogel af. De Italiaan Andrea Adamo werd tweede.

Coenen sloot het weekend af met 648 punten. Daarmee blijft Sacha op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Leider Simon Längerfelder behoudt zijn eerste plaats.