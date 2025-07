Merckx onder het mes voor nieuwe heupprothese

Zelfs de onversaagde Kannibaal heeft last van kwaaltjes. Zijn val eind vorig jaar blijft Merckx parten spelen. Vorige maand werd Eddy Merckx tachtig, maar de wielerlegende die in Meise woont fietst nog steeds dat het een lieve lust is. De problemen aan zijn heup steken daar een stokje voor.

Merckx moet onder het mes door complicaties aan de heup. Zijn titaniumprothese bleek zich nooit aan het bot te hebben gehecht. Een gecementeerde heup bracht soelaas, maar Merckx liep een huidbacterie op in het ziekenhuis. Waardoor de aerokogel van weleer heel wat antibiotica moet slikken.

De nieuwe heup moet de pijn verlichten. Merckx rekende uit dat hij op 18 juli van de antibioticakuur af zal zijn.