Sebastiaan Bornauw ruilt Wolfsburg in voor Leeds United: “Premier League was altijd al een droom”

Bornauw brak in 2018 door bij Anderlecht. Na één seizoen trok hij naar Keulen, waar hij twee seizoenen bleef. Daarna volgde vier jaar Wolfsburg. Daar kwam e viervoudige international het voorbije seizoen mede door blessureleed maar zestien keer in actie. Nu volgt Leeds, de Engelse promovendus legt zo'n zes miljoen euro op tafel voor de 26-jarige centrale verdediger.

“Ik ben heel blij om hier te zijn, dit is een fantastische club. Het was altijd al mijn droom om in de Premier League te spelen. Ik heb heel wat wedstrijden gezien omdat de interesse van de club in mij er al van eind januari was. Leeds is een grote club met heel wat geschiedenis. Dat is ook één van de redenen waarom ik naar deze club kom. Ik hou van geschiedenis, traditie en goede fans. Leeds heeft het allemaal", zegt Bornauw.

Bornauw tekent een contract tot 2029 bij Leeds United, de club die hij mee op het hoogste niveau in Engeland moet houden.