Publiek Park strijkt neer in Plantentuin Meise: "Een boeiende uitdaging"

"Erg site-specific"

Voor de derde keer gaat de tentoonstelling Publiek Park de dialoog tussen kunst en natuur aan. Op verschillende locaties in de Plantentuin zijn werken van elf beeldende en auditieve kunstenaars te zien. Bijvoorbeeld in de Balatkas, waar Myrthe van der Mark een drieluik exposeert.

"Er zijn hier drie werken te zien. Een werk is een plexiplatform in de vorm van een achthoek met vier vazen op, waarin vier verschillende preparaties van Sint-Janskruid zitten. Een tweede werk is Solumolie met Hermesparfum op de ramen en het derde werk is een geluidsinstallatie van kinderen van de Steinerschool die liederen zingen omtrent Sint-Jan", zegt Van der Mark. "Ik werk erg site-specific, dus ja, je kan wel zeggen dat de Plantentuin en de kas een enorme impact hebben gehad."

Samenwerking met CC Strombeek

In Plantentuin Meise zijn ze niet vies van een beetje kunst. "Elk jaar hebben we wel een kunsttentoonstelling", zegt Koen Es, directeur Publiekswerking. "Dit jaar is dat een samenwerking tussen het CC Strombeek en de Plantentuin. En het wordt gestalte gegeven door vier curatoren met de collectieve naam Publiek Park, wat tevens ook de titel is van de tentoonstelling."

De samenwerking met CC Strombeek levert een mooi resultaat op. "Bij CC Strombeek zijn we vooral tijdens de zomerperiode op zoek naar ruimtes buiten de exporuimte van het CC om kunst te tonen", zegt Marise De Maeyer. "Daarvoor is deze samenwerking ideaal."