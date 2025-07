Zwaar arbeidsongeval nadat kraan kantelt: arbeider (40) in levensgevaar na val

Volgens arbeidsauditeur Natascha De Vylder waren de twee mannen op het moment van het arbeidsongeval aan het werk in een metalen werkkooi die bevestigd was aan een kraan, op haar beurt gezekerd aan een vrachtwagen. De kooi werd gebruikt om werken aan de gevel van een gebouw uit te voeren. “Op een bepaald moment is de kraan gekanteld, waardoor de werkbak is omgeslagen en de twee mannen meerdere meters naar beneden zijn gestort”, verklaart De Vylder. “Een van hen werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ook zijn collega werd opgenomen met zware verwondingen.”

De werkzaamheden werden onmiddellijk stilgelegd. De twee slachtoffers waren de enigen die op het moment van het ongeval aan het werk waren op de site. De omstandigheden van het incident worden momenteel verder onderzocht. “Wij hebben het Federaal Toezicht op het Welzijn op het Werk opdracht gegeven om ter plaatse vaststellingen te doen en getuigen te horen”, aldus nog De Vylder.