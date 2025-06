Avondmarkt eindigt met geweld: “Twee arrestaties en enkele gewonden"

De avondmarkt in Wolvertem lokt steevast een paar duizend bezoekers. Maar deze keer werd het evenement verstoord door amokmakers. De insteek was volgens verschillende getuigen ‘het toebrengen van zoveel mogelijk schade.’ “Er was inderdaad een vechtpartij, onze diensten kwamen tussen en arresteerden twee personen, wegens slagen en verwondingen”, klinkt het bij de politie.

Volgens een bezoeker werd er gegooid met stoelen en onstond er paniek. Burgemeester Gerda Van den Brande wil zo snel mogelijk crisisoverleg. “Dit kan duidelijk niet”, zegt de burgemeester. “Gelukkig is niemand zwaargewond geraakt. We willen de avondmarkt goed laten verlopen, maar blijkbaar komen er bepaalde groepen die dit verstoren.”

De avondmarkt is de jaarlijkse start van de zomervakantie. “Duizenden bezoekers genieten samen van de vele kraampjes, eet- en drankstanden en animatie in het centrum van Wolvertem. Laat ons daar toch een feest van maken”, aldus Van den Brande. De twee aangehouden personen zijn inmiddels terug vrijgelaten.