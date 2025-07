Sportvliegtuig maakt loodlanding in Wolvertem en breekt in twee: geen gewonden

In Wolvertem crashte vanmiddag een sportvliegtuig dat een noodlanding moest maken. Het vliegtuig brak daarbij in tweeën, maar de piloot is ongedeerd. Het gaat om een ervaren piloot die een recreatieve vlucht maakte. Het ongeval gebeurde rond 16 uur ter hoogte van de Boondreef. Ter hoogte van Aalst kreeg de piloot te maken met een sputterende motor. "Alsof je grasmachine zonder naft zit," vertelt hij ons op de plaats van het ongeval. Hij verstuurde een mayday naar de controletoren en hoopte nog terug naar Grimbergen te vliegen, maar strandde dus in de omheining van een veld. "Voor deze beslissingen worden piloten opgeleid. Ik ben blij dat ik de juiste maakte." De brandweer was ter plaatse om een klein brandstoflek op te ruimen.