Huiszoeking bij Vilvoordse shishabar The Royal Lounge: "Sluiting is een van de mogelijkheden"

Bij de gerechtelijke actie in de shishabar in de Vlaanderenstraat werd ook de voordeur geforceerd. De huiszoeking is intussen ten einde. “In het belang van het onderzoek kunnen we hier momenteel geen verdere info in meedelen,” laat woordvoerster Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde weten.

Volgens bronnen zou het gaan om onder meer drugs en zwartwerk. Burgemeester Jo De Ro laat het aan het parket om over de zaak te communiceren, maar stelt wel een bestuurlijke sanctie in het vooruitzicht. Dat betekent mogelijk dat de zaak opnieuw minstens tijdelijk de deuren zal moeten sluiten, al laat De Ro niet in zijn kaarten kijken. “De nieuwe gemeentewet voorziet heel veel op dit vlak. En sluiting is zeker één van de mogelijkheden,” klinkt het.

The Royal Lounge kwam de voorbije tien jaar in het nieuws als hotspot waar ook een aantal Rode Duivels zich graag lieten zien, maar die grandeur hangt vandaag niet meer rond het etablissement. Voormalig burgemeester Hans Bonte liet de zaak tijdelijk de deuren sluiten na een drugsrazzia in 2014; ook in 2016 na schendingen van het openingsuur en nachtlawaai.