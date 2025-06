Atlete Noor Vidts sukkelt met langdurige bekkenblessure

Vidts heeft al lang last van een blessure aan haar bekken. "Ik herinner mij dat ik er al last van had voor Tokio, maar toen is dat altijd onder controle geweest. En dit jaar hebben we de controle niet kunnen behouden. Misschien omdat ik net iets langer vakantie heb genomen en de opbouw en belasting op mijn lichaam daarna een iets te groot contrast was," zegt Vidts in de podcast Uitblinkers van Sport Vlaanderen.

De volledige aflevering met Vidts vind je op verschillende streamingplatformen. Naast haar komen onder meer ook judoka Matthias Casse en zeilster Emma Plasschaert getuigen over hun weg naar de top. De gesprekken zijn opgenomen in een setting gevuld met historische objecten uit de collectie van het Sportimonium, het sportmuseum in Hofstade.