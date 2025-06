Ordediensten voeren derde controleactie uit in stationsbuurt Vilvoorde: "Blijven inzetten op algemene veiligheid"

De Lijn controleerde maandag in het totaal 852 reizigers, waarbij 128 processen-verbaal werden opgesteld wegens zwartrijden. De MIVB stelde 23 pv’s op voor gelijkaardige feiten. 1.819 reizigers namen de trein tijdens de actie. Securail voerde grondige controles uit en stelde 10 pv’s op voor diverse inbreuken.

Een 15-jarige jongen uit Brussel weigerde zich te laten controleren en stelde zich weerspannig op. Hij was met enkele vrienden onderweg naar het Bloso-domein in Hofstade. Een andere persoon werd aangetroffen in staat van openbare dronkenschap in het Hanssenspark. Beiden werden bestuurlijk opgepakt. Bij 1 persoon werd een joint aangetroffen. De OMS-procedure (onmiddellijke minnelijke schikking) werd opgestart.

Ook de verkeersdienst was aanwezig en controleerde voertuigen in de ruime omgeving van het station. 15 bestuurders werden geverbaliseerd voor het negeren van het verkeersbord uitgezonderd De Lijn. Eén bestuurder reed ondanks een onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs, een andere werd betrapt op rijden zonder verzekering.

Komend najaar worden nog twee bijkomende controleacties gepland in de stationsomgeving van Vilvoorde. “Met deze gecoördineerde controles willen we niet alleen zwartrijden ontmoedigen, maar ook de algemene veiligheid in en rond het station verhogen,” aldus korpschef Erik Bassleer.