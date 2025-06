Grimbergse juwelier overvallen; drie verdachten gevat

Getuigen hoorden glas breken en zagen hoe drie mannen in witte overalls de juwelierszaak uit renden en in een vluchtwagen sprongen. "Ze sprongen verderop in een witte BMW met Portugese nummerplaten. Een 7-reeks denk ik. Aan hoge snelheid scheurden ze weg”, vertelt een getuige aan Het Nieuwsblad.

De vader van de zaakvoerder raakte gewond bij de overval en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. De man is niet in levensgevaar. De politie had ondertussen de achtervolging ingezet. Op de afrit van de Brusselse Binnenring naar de A12, ter hoogte van Strombeek, lukte het de politie drie van de vier overvallers in te rekenen.

Zowel het gerechtelijk labo als de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde zijn ter plaatse. Het parket bevestigt dat er sprake is van vier daders. De vierde dader is een vrouw; ze zou gewapend zijn met een vuurwapen waarvan de loop is afgezaagd.