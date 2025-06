Sluiting zuivelfabriek Olympia is definitief: “Intentie is nu officieel een feit”

Het is nu definitief. De Nederlandse onderneming Royal A-ware sluit de fabriek van zuivelproducent Olympia in Herfelingen. 167 werknemers worden ontslagen. “Op een vierde bijzondere ondernemingsraad heeft de directie de intentie omgezet in een feit: Olympia sluit”, zegt Tina De Greef van de vakbond ACV.