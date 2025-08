Evenepoel koerst vanaf 2026 voor Red Bull-Bora-Hansgrohe

Het zit er al even aan te komen, maar nu maakt Soudal-Quickstep officieel bekend dat Evenepoel via vertegenwoordigers laat weten niet te willen onderhandelen over een contractverlenging. Zijn contract bij de Belgische club loopt af eind dit jaar. "We betreuren Remco's beslissing om te vertrekken, maar we zullen goede herinneringen koesteren aan zijn tijd bij ons", klinkt het bij Soudal-Quickstep. "We zijn ervan overtuigd we dankzij teamspirit de eretitel Wolfpack hebben verdiend. We zullen blijven tonen dat het collectief sterker is dan eender welk individu."

Op 1 januari 2026 maakt de Pajotse aerokogel de overstap naar de Duitse ploeg Red Bull-Bora-Hansgrohe. Evenepoel lijkt al langer aan te geven dat hij Soudal-Quickstep is ontgroeid. De vijfentwintigjarige Evenepoel wil bij Red Bull-Bora-Hansgrohe de volgende stap in zijn carrière zetten. "Remco brengt ambitie mee. Hij wil niet gewoon fietsen, hij wil de koers vormgeven", zegt Ralph Denk, de CEO van Bull-Bora-Hansgrohe. "Hij brengt niet alleen uitzonderlijk atletisch talent mee, maar ook een opvallende ingesteldheid. Zijn vastberadenheid, professionalisme en onstilbare honger naar succes zijn een inspiratie."

Hij komt er in het gezelschap van de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout en ronderenners Primoz Roglic, Florian Lipowitz, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov en Giulio Pellizzari.