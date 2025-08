Honderden voertuigen gewijd in Londerzeel: “Het groeit nog elk jaar”

Met de hulpdiensten vooraan start de traditionele voertuigenwijding in Londerzeel. Het is al de 96ste editie, al is het dit jaar toch wat anders. “We hebben eindelijk een pastoor”, zegt Christine De Smedt namens de organisatie. “Dat betekent dat het om een voertuigenwijding gaat en niet zomaar een zegening. Het groeit eigenlijk nog elk jaar, het is een evenement waar de mensen echt nog naar buiten komen. Ze vinden niet alleen de wijding leuk, maar bewonderen ook de oldtimers en de tractoren onder kerktoren. Fietsen, brommers, tractoren, oldtimers of gewone wagens: alle voertuigen zijn welkom.”

Waarom voertuigen uit Londerzeel gewijd worden met wijwater heeft alles te maken de patroonheilige van de parochie hier: Sint-Kristoffel, die ook de patroonheilige is van alle reizigers. “Het komt van Christoforus, wat wil zeggen ‘diegene die Jezus draagt’. Daarom vragen mensen ieder jaar de zegening voor hun voertuig, zodanig dat ze geen ongelukken krijgen”, legt priester Kurt Suenens uit. “Zo gaat de devotie over van Kristoffel die Jezus heeft gedragen naar ons als wij ook onderweg zijn dat Christus ook meegaat met ons als wij onderweg zijn.”