Achttienjarige bestuurder overlijdt in verkeersongeval: passagier afgevoerd naar het ziekenhuis

Rond 3.10 uur vannacht gebeurde het ongeluk ter hoogte van de manège Verbrande Brug. “Een personenwagen is tegen een elektriciteitspaal gereden”, zegt brandweerwoordvoerder Wouter Jeanfils van de zone Vlaams-Brabant West. “Bij onze aankomst zaten er twee slachtoffers in het voertuig. Eén slachtoffer hebben we ontzet en werd afgevoerd naar ziekenhuis. Het ander slachtoffer is helaas overleden.”

Burgemeester Bart Coopman bevestigt het nieuws. “Er is een voertuig met hoge snelheid op een verkeersremmer – een soort chicane – gereden. De bestuurder, een man uit Merchtem, is daarbij omgekomen. Zijn partner is afgevoerd naar het ziekenhuis.