Tsunami-alarm in Japan, maar regiogenoten die deelnemen aan WK rope skipping zijn veilig

Na een zware aardbeving met een kracht van 8.8 in het uiterste oosten van Rusland, werd in verschillende landen rond de Stille Oceaan een tsunami-alarm afgekondigd, ook in Japan. Het WK rope skipping vindt plaats in Kawasaki. “Vandaag gingen de tsunami-alarmen af hier in Kawasaki. Gelukkig zitten wij in een veilige zone en moeten wij ons daar geen zorgen over maken”, zeggen Siemon Demesmaeker en Jitse De Beer van Jolly Jumpers Overijse.

Het WK Rope Skipping is zondag begonnen. Op de openingsdag behaalde Siemon een mooie negende plaats in het snelheidsonderdeel. In drie minuten springt hij maar liefst 457 keer. Daarmee is hij de beste Europeaan in zijn categorie.

"Ik moet morgen op het WK voor 16+ springen en ik kijk er zeer hard naar uit", zegt Jitse nog.