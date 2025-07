Nieuwe vergunningsaanvraag voor sport- en recreatiecentrum in Zaventem: “Bijsturing op basis van opmerkingen buurtbewoners”

De nieuwe vergunningsaanvraag bevat drie belangrijke aanpassingen: een geoptimaliseerde waterbuffering (na overleg met de luchthaven), het schrappen van de personeelsparking in de wijk Chrysantenlaan en de toevoeging van een extra mobiliteitsscenario. De gemeente benadrukt ‘dat deze bijsturingen tot stand kwamen op basis van feedback van omwonenden en adviesinstanties’.

Wie het dossier wil inkijken, kan dat via het Omgevingsloket Vlaanderen of bij de dienst Omgeving van de gemeente Zaventem (op afspraak). Bezwaren of opmerkingen kunnen tot 19 augustus schriftelijk of online ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Het geplande sportcomplex komt op het einde van de Quinkenstraat, op de site van het huidige tweede veld van KVW Zaventem en de tijdelijke parking. De bouw is voorzien voor de periode 2026-2027.

Uitgebreid aanbod

Het centrum zal een uitgebreid aanbod bieden voor sport, ontspanning en gezinsplezier. Zo komt er een zwemparadijs met een 25-meter sportbad, een instructiebad met beweegbare bodem, recreatiebaden met glijbanen, een golfslagbad en een wildwaterbaan. Daarnaast voorziet het project in een wellnesszone met watermassage, stroomversnelling en een buitenjacuzzi. Ook binnenin komt er een avontuurlijke speeltuin, een moderne lifestyle fitness met groepslessen, een nieuwe sporthal, een danszaal en een gevechtssportzaal. Een bistro maakt het geheel compleet.

De gemeente en LAGO hopen hiermee een toegankelijke plek voor ontspanning en beweging te creëren, dicht bij huis. “Dit wordt een plek waar gezinnen een hele dag kunnen doorbrengen, of waar sporters terechtkunnen voor hun dagelijkse training”, klinkt het.