Ganzen maken het te bont in Mariadal in Zaventem: “We zoeken naar een diervriendelijke oplossing”

Ze zijn met veel, de Canadese ganzen in het Mariadal. En dat zorgt voor de nodige overlast. Zo laten ze uitwerpselen achter, verjagen ze andere dieren uit het park en ook voor bezoekers van het park zijn ze geen pretje. “In deze periode van het jaar zie je ze in wel meerdere gemeenten in onze regio”, zegt schepen van Dierenwelzijn Lukas Schillebeeckx. “Ze kunnen momenteel niet vliegen omdat ze in hun ruiperiode zitten. Ze verliezen dan de veren van hun vleugels en krijgen nieuwe in de plaats. De ganzen zoeken plekken op waar ze zich veilig voelen, vaak gevoederd worden door mensen en geen roofdieren zijn. Daarom zitten er nu zoveel in het Mariadal.”

Canadese ganzen hebben zich de voorbije 25 jaar massaal voortgeplant in Vlaanderen. Om de schade aan de natuur terug te dringen, onderneemt Agentschap Natuur en Bos al enkele jaren actie om de populatie van de invasieve ganzensoort te verkleinen. “Dat kan door de ganzen te schieten, door ze in hun ruiperiode te vangen in netten of door het schudden, rapen op prikken van de eieren”, klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos.