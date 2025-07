Stakingen wegen op eerste jaarhelft Brussels Airlines: “Optimistisch, ondanks tegenwind"

In de eerste zes maanden van 2025 vervoerde Brussels Airlines 4.2 miljoen passagiers op ongeveer 32.400 vluchten. De gemiddelde bezittingsgraad was net geen 80%.

De financiële resultaten werden aanzienlijk beïnvloed door tegenwind. Onder meer de vakbondsacties in België hadden een zware impact op de vluchtuitvoering en komen met een kostprijs van ongeveer 12 miljoen euro. Daarnaast was er ook een negatieve herwaardering van activa en waren onverwachte onderhoudskosten die een impact hadden op de langeafstandsvluchten en daardoor ook de financiële resultaten.

Het Europese netwerk van Brussels Airlines leverde sterke resultaten dankzij een grote vraag en efficiënte operaties. In het algemeen heeft het langeafstandsnetwerk ondermaats gepresteerd door de bovengenoemde effecten.

“De voorbije zes maanden kwamen met enkele onverwachte uitdagingen, die voornamelijk extern en buiten onze controle lagen. De vakbondsacties tegen overheidsmaatregelen hadden een grote financiële impact op ons. De hoge kosten die de stakingen veroorzaakt hebben, kunnen we niet langer investeren in wat er echt toe doet: onze passagiers, onze medewerkers en de toekomst van ons bedrijf. We hopen echt dat er alternatieve oplossingen gezocht en gevonden worden om onze toekomst te beschermen. Ondanks de tegenwind blijven we wel geloven in sterke winstgevende resultaten voor het volledige jaar 2025”, zegt Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

Sterke vraag tijdens de zomer

Om op volle kracht te kunnen vliegen tijdens de zomer, heeft Brussels Airlines extra capaciteit toegevoegd. In totaal zijn er op dit moment 50 vliegtuigen in de vloot actief, waaronder één extra Airbus A320 en een extra Airbus A330 in de eigen vloot, en vier Airbus A220 via onderaanneming met Air Baltic.

Sinds januari 20225 werden al meer dan 300 nieuwe medewerkers aangeworven, waaronder cabinepersoneel, piloten en onderhoudspersoneel. Voor de eerste keer werden ook jobstudenten opgeleid als cabinepersoneel: zij kregen exact dezelfde training als alle andere cabin crew members.

Op Brussels Airport werd de zone waar passagiers zelf hun bagage kunnen droppen verdubbeld in capaciteit, wat helpt om de wachtrijen in te korten.

Vooruitblik

De uitdagingen van de voorbije zes maanden onderstrepen het engagement van Brussels Airlines om een nog veerkrachtigere kostenstructuur te behouden. De komende maanden zal de luchtvaartmaatschappij er nauw op toezien dat elke uitgegeven euro ook effectief de inkomsten en de klantentevredenheid ten goede komt. Betrouwbare operaties, financiële discipline en een geoptimaliseerd netwerk blijven de hoofdprioriteiten.

Brussels Airlines blijft vertrouwen hebben in sterke resultaten tijdens de zomer en de hele tweede jaarhelft, waardoor de tegenslag van de eerste zes maanden gecompenseerd zal worden.