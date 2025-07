Zaventem verkoopt grond aan Elia voor bouw hoogspanningscabine: “Cruciaal om stroomtoevoer te garanderen”

“Dit is een cruciale beslissing om de stroomtoevoer voor onze gezinnen en bedrijven te garanderen”, zegt Bart Dewandeleer, waarnemend burgemeester, bevoegd voor ruimtelijke ordening. “Vandaag is het zo dat er in Nederland een wachtlijst is voor bedrijven om een aansluiting te krijgen op het elektriciteitsnet. Zover mogen we het in Vlaanderen niet laten komen en zeker niet in Zaventem als tweede economische pool van het land. We moeten dus tijdig ons elektriciteitsnet versterken”.

Zaventem hotspot voor elektrische voertuigen en datacenters

Volgens cijfers van Elia bereikte de productie van hernieuwbare energie in 2024 een aandeel van 30% in de totale energiemix. Tegelijkertijd wordt ook de vraag naar elektriciteit als maar hoger door de elektrificatie van het wagenpark en door de energietransitie van de economie. Door de digitalisering is er een toename van datacenters die veel elektriciteit verbruiken. Zaventem is een hotspot voor zowel elektrische voertuigen als datacenters. De aanwezigheid van een aantal autoleasebedrijven en grote bedrijventerreinen zorgt ervoor dat Zaventem veel meer oplaadpunten (800) heeft dan andere gemeenten. Ook het aantal datacenters blijft groeien. De komende 5 jaar worden er nog extra datacenters in Zaventem gebouwd. Daarnaast is het zo dat Brussels Airport Company zijn stookplaats op basis van gas zal vervangen door een warmtepomp op basis van elektriciteit.

Voorlopig maar 1 hoogspanningscabine in Zaventem

Netbeheerder Elia moet ervoor zorgen dat de opgewekte stroom via het hoogspanningsnet ook vervoerd geraakt om uiteindelijk bij de eindconsument te geraken. Momenteel beschikt Elia in Zaventem slechts over één hoogspanningscabine, gelegen naast de Technische Dienst van de gemeente aan de Steenokkerzeelstraat. Elia was dus op zoek naar een bijkomende locatie voor een tweede grote hoogspanningscabine. In samenspraak met de gemeente Zaventem werd een perceel van 0,7 hectare aan de Kennedylaan in Sterrebeek gevonden, naast het containerpark van Interza.

Ideale ligging

Het perceel is goed gelegen. Het ligt al in de nabijheid van grote elektriciteitsleidingen en ook van de Leuvensesteenweg, die de glasvezelsnelweg van de regio is, waardoor datacenters zich om en rond de steenweg vestigen. Rond het terrein liggen ook geen woningen, dus een eventuele impact op het zicht is er ook al niet. Het terrein is vandaag eigendom van de gemeente Zaventem die het nu aan Elia verkoopt voor 650.000 euro.

“Er is geen negatief effect op de werking van het containerpark van Interza. Na de verkoop blijft de gemeente nog steeds eigenaar voor een stuk grond, waarmee het containerpark op termijn zelfs nog zou kunnen verdubbelen in oppervlakte”, besluit Bart Dewandeleer. De bouw kan starten in 2026.