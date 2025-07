Festivalvangers van over heel de wereld landen in Zaventem voor tweede weekend van Tommorowland: “De party flights zijn magisch"

Het tweede weekend van Tommorowland komt eraan en dus is het druk op Brussels Airport. In totaal reizen dit jaar meer dan 25.000 Global Journey-reizigers uit 165 landen reizen naar België. De exclusieve party flights zijn een succes. Die vertrekken vanuit steden als Barcelona, Kopenhagen en Wenen. Ze bieden aan meer dan 1.000 passagiers een ervaring die nergens anders ter wereld te vinden is. Als aanvulling op de vluchten worden er ook tien Gate Parties georganiseerd op luchthavens doorheen Europa die de Tomorrowland-vibe al laten voelen vanaf het moment dat gasten op de luchthaven aankomen.

“Toen het idee van party flights voor het eerst werd voorgesteld, fronsten velen de wenkbrauwen. Het was een enorme uitdaging en het leek voor velen een onhaalbare droom. Maar bij Brussels Airlines hebben we toch besloten om er voor te gaan. Vandaag blijven onze party flights een unieke ervaring in de commerciële luchtvaart", zegt Michel Moriaux van Brussels Airlines

Amare: het vliegende icoon van verbondenheid

In april 2024 werd Amare gelanceerd: een speciaal ontworpen Airbus A320neo, gecreëerd door Brussels Airlines en Tomorrowland. Het ontwerp weerspiegelt de energie van het muziekfestival, met dynamische beweging, magische energielijnen en elementen uit het Tomorrowland-universum.

Om reizen duurzamer te maken, bieden Brussels Airlines en Tomorrowland uitsluitend Green Fares aan binnen het Global Journey-aanbod. Zo kunnen reizigers bijdragen aan betere luchtvaart via de aankoop van duurzame vliegtuigbrandstof, het compenseren van hun CO₂-uitstoot en het steunen van milieubewust reizen.

“Dit jaar verwelkomen we bijna 50.000 mensen via een Global Journey-pakket, een record. Meer dan 25.000 komen met het vliegtuig, maar voor kortere afstanden bieden we ook reizen aan met de trein, bus en zelfs per fiets. Er zijn live DJ-sets op de treinen vanuit Düsseldorf en Amsterdam, en we promoten ook sterk carpooling om onze ecologische voetafdruk te verkleinen”, aldus Debby Wilmsen van Tomorrowland.