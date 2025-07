Vandalisme in Zeenpark en Derscheidpark stopt niet: “Nu zijn zelfs metalen kunstwerken gestolen”

De Ferm-troostplekken in het Zeenpark en Derscheidpark werden in mei 2022 geopend. Er werd eerder al vandalisme gepleegd, onder meer in de zomer van 2023. “Het is helaas opnieuw zover,” zegt Luc Caluwaerts van vzw Sterrebeek2000. “We hadden al vaker te maken met vernielingen, maar dit keer zijn er metalen kunstobjecten gestolen. Dat is voor ons een nieuw dieptepunt. Het zijn geen decoratieve speeltjes, maar kunstwerken met een boodschap, bedoeld om voorbijgangers even te doen stilstaan.”

De gestolen kunstwerken maken deel uit van een installatie in het Derscheidpark: stalen vlinders met ingegraveerde teksten. De schade is niet alleen een artistiek verlies, maar ook een financiële aderlating. “In het verleden werd al graffiti gespoten op infopanelen,” vertelt Caluwaerts. “Dan liet de gemeente nieuwe platen maken en plaatsten wij daar plexiglas over, in de hoop de schade te beperken. Maar telkens zijn dat kosten die oplopen. En als vrijwilligersvereniging hebben we natuurlijk geen eindeloze middelen. Er moet een duidelijk signaal komen: dit pikken we niet langer. We zullen zeker klacht neerleggen bij de politie.”

Caluwaerts pleit voor meer toezicht, zeker in het weekend. “De problemen lijken zich vooral dan voor te doen. Misschien moet de politie ook effectief eens te voet of met de fiets het park in, in plaats van er gewoon langs te rijden. We hebben ook al tijdelijke bewakingscamera’s voorgesteld, maar dat is natuurlijk een dure zaak. Het ontbreekt aan sociale controle. Soms worden er kampen gebouwd in het park met paletten en andere rommel. Dat gaat verder dan wat kattenkwaad. We doen daarom een oproep aan iedereen die het park bezoekt of er passeert: hou je ogen open.”

De Lokale Politie laat weten op de hoogte te zijn van de feiten in het Zeen- en Derscheidpark. "Wij volgen dit op en we patrouilleren extra in deze omgeving", klinkt het bij de politie.