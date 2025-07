Politiehond Volt is nieuwe collega van Zaventemse politie: “Hij is mijn collega en mijn maat”

Na een maandenlange, intensieve opleiding kunnen Volt en inspecteur Devroede zich nu officieel een gediplomeerd hondenteam noemen. Het duo doorliep een zwaar traject waarbij zowel fysieke paraatheid, discipline als onderlinge samenwerking centraal staan. De opleiding bestaat uit diverse onderdelen, waaronder gehoorzaamheid, speurtechnieken, zelfbeheersing in moeilijke situaties en interventies in reële en gesimuleerde confrontaties. “Volt is familie van mijn vorige patrouillehond, Rex”, licht inspecteur Devroede toe. “Rex vormde zes jaar lang een team met mij in de politiezone en overleed vorig jaar heel plots.”

Nu Volt en Devroede de opleiding succesvol aflegden, kunnen ze meteen vol aan de bak. "Volt zal samen met Inspecteur Devroede een belangrijke bijdrage leveren aan het veiligheidsbeleid van de zone", zegt korpschef Eveline Van Outryve. "Zo zal het team onder meer worden ingezet bij voetpatrouilles in wijken, parken en tijdens evenementen. Daarnaast zullen zij als team de interventieploegen ondersteunen bij arrestaties of risicovolle situaties en kunnen zij ook worden ingezet voor gerichte opdrachten, zoals het opsporen van personen of het controleren van verdachte locaties. Met zijn scherpe zintuigen, waakzaamheid en indrukwekkende verschijning vormt Volt een meerwaarde voor het korps én voor de inwoners van Zaventem.”

Ook burgemeester Dirk Philips is tevreden. “De aanwezigheid van Volt zal niet alleen de veiligheid op het terrein verhogen, maar ook het algemene veiligheidsgevoel van de burger. Dit draagt bij aan een zichtbare en aanspreekbare politiezorg”, aldus de burgemeester.