Francken opent nieuwe hangar van Sabena Engineering: "Jobs die in Vlaams-Brabant blijven"

Op een half jaar tijd verrees in Zaventem een mastodont van een hangar. De nieuwe vliegtuigloods van Sabena Engineering is 6.000 vierkante meter en kostte zo'n twaalf miljoen euro. In de hangar zal Sabena Engineering de Airbus A400M van het Belgische leger onderhouden.

Minister van Defensie Theo Francken is blij dat Belgische vliegtuig ingenieurs instaan voor het onderhoud van het transportvliegtuig. "Onze Vlaamse Rand heeft heel luchtvaarttechnologie, met de luchthaven natuurlijk en ook de militaire luchthaven", zegt Francken. "Sabena Engineering werkt veel met de A400M. Nu zitten ze echt op topniveau. De A400M heeft Hercules (het oude transportvliegtuig) helemaal vernieuwd en vervangen. Dus nu is het belangrijk dat we de infrastructuur hebben voor het onderhoud, dat zijn jobs die ook in België, in Vlaams-Brabant blijven."

Stéphan Burton van Sabena Engineering stemt volmondig in met Francken "Dat is een kwestie van soevereiniteit", zegt Burton. "Dat is belangrijk dat België kan op een autonome manier voor haar vliegtuigen zorgen, dat het hier in Zaventem gebeurt, dat is vrij simpel, de 15de Wing is ook in Brussels Airport."

Francken zag onmiddellijk de vele mogelijkheden van de enorme hangar. De minister opperde dat de proporties ideaal zijn om een feestje voor Defensie te geven. Behalve een feestlocatie ziet luchthaven-ceo Arnaud Feist ook mogelijkheden voor de private markt. "Deze hangar is vooral voor defensie, voor de A400M, maar er is ook capaciteit beschikbaar voor commerciële toestellen, die ook onderhouden kunnen worden", zegt Feist.

De verhoging van de defensie-uitgaven betekent dat er nog investeringen in militaire infrastructuur in de Vlaamse Rand. "De bedoeling is dat we Melsbroek, de militaire luchthaven ook gaan vernieuwen en dat er daar ook nog veel investeringen gaan komen", zegt Francken. "Dat is het ‘Infraplan’, het Kwartieren Plan dus daar komt ook nieuws. Nieuws voor de regio, goed nieuws absoluut."