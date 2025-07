Zaventemnaar Sven Vaneycken waakt mee over naleving taalwet: “Nog werk aan de winkel”

Zaventemnaar Sven Vaneycken is een maand of drie de nieuwe baas van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Die commissie waakt over het correct toepassen van de taalwet en behandelt klachten van burgers die bijvoorbeeld in een Brussels ziekenhuis geen hulp krijgen in het Nederlands of aan een gemeenteloket alleen in het Frans bediend worden.

“Het gebeurt dat er naar burgers een retributie wordt gestuurd in het Frans of in het Nederlands, terwijl ze net het omgekeerde verwachten”, zegt Sven Vaneycken. “Op zich heeft de commissie geen verdere hefbomen, die zijn niet ingeschreven in de bestuurstaalwet. Dat is eigenlijk een historisch politiek compromis uit de jaren '60 van vorige eeuw. Over wijzigingen in die wet moet de Kamer beslissen.”

Meer dan een advies geven, kan de commissie dus niet. Maar volgens Vaneycken volstaat het vaak al dat de commissie een onderzoek voert om de aandacht en het respect voor de taalwet aan te scherpen. “We zien een gestage verbetering, maar er is nog werk aan de winkel. Het is work in progress om het met een Engelse term te zeggen om ervoor te zorgen dat de Bestuurstaalwet wordt nageleefd”, aldus Vereycken.