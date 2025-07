Guy (79) uit Nossegem trekt voor het laatst als Tourduivel naar Ronde van Frankrijk

Guy zal zich beperken tot de eerste week van de Tour, de Mont Ventoux en de Alpen. “De duivelsattributen blijven wel aan, maar ik spring niet meer rond als vroeger”, vertelt hij. “Dat is voorbij. Ik word bijna 80 jaar ben geopereerd aan mijn hart waarbij een stent is geplaatst en een pacemaker ingeplant. Ik heb ook last van mijn rug. Dan moet je niet meer te gek doen.” Ook praktisch is alles wat kalmer. “We rijden niet meer ’s nachts. Ik kijk gewoon waar ik kan staan, en ik blijf liever onderaan de col dan helemaal boven. Dat gedoe om weer weg te geraken, laat ik aan de jongeren over.”